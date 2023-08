L'OL avec ses jeunes pousses contre Zürich

Outre Endler, Morroni ou encore Marozsán, Sonia Bompastor a appelé beaucoup de jeunes joueuses pour affronter le Grasshopper de Zürich (17h30).

C'est un groupe de 21 joueuses qui a pris la route vers Divonne-les-Bains, lieu du premier match amical de l'OL, ce mercredi. A 17h30, au centre sportif du Crêt d'Eau, les Fenottes rencontreront le Grasshopper de Zürich. Pour ce court déplacement dans l'Ain, le staff rhodanien a comme prévu fait appel à de nombreuses jeunes.

Un choix autant pour voir de quoi l'avenir sera fait à l'Olympique lyonnais que nécessaire en raison de l'absence des Mondialistes. Elles sont 14 à avoir ou à défendre encore les couleurs de leur pays respectif de l'autre côté du globe. Dès lors, Sonia Bompastor a convoqué plusieurs filles issues de l'académie comme Belhout-Achi, Sangaré, Bethi, Coutel, Mendy, Swierot ou encore la buteuse Joseph. Pour elles, ce sera l'occasion de montrer à l'encadrement technique qu'elles peuvent avoir leur mot à dire une fois que les internationales seront revenues de la Coupe du monde.

Un peu d'expérience tout de même

La classe biberon des championnes de France défiera le 3e la dernière Swiss Women’s Super League (division 1) avec néanmoins quelques footballeuses d'expérience dans ses rangs. On note la présence des deux gardiennes Endler et la recrue Benkarth, mais aussi de Morroni, Marozsán et Malard. Enfin, comme attendu, pas de Mbock ni Cascarino, toujours en soins.

Le groupe de l'OL face à Zürich : Benkarth, Endler - Belhout-Achi, Sangaré, Morroni, Maoulida, Sombath, Zemma, D'Abadie de Lurbe - Bethi, Coutel, Mendy, Swierot, Marozsán, Bekhaled, Benyahia, Oillic, Priol - Joseph, Malard, Wandeler