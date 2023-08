OL - Bleues : un nouveau record pour Le Sommer

Mardi 8 août, Eugénie Le Sommer a établi un nouveau record avec les Bleues après le 8ᵉ de finale face au Maroc (4-0).

Les Bleues peuvent féliciter Eugénie Le Sommer. Lors de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde et la nette victoire face aux Marocaines entraînées par Reynald Pedros (4-0), les Françaises ont pu de nouveau compter sur leur attaquante star. Encore décisive, l'attaquante a ébloui de son talent la sélection du Maroc durant toute la rencontre. Buteuse face au Brésil et déjà détentrice de quelques records (2-1), la Française a renouvelé sa performance. Pour sa 182ᵉ sélection, l'attaquante française a inscrit respectivement ses 91ᵉ et 92ᵉ buts sous le maillot tricolore. Elle est la meilleure marqueuse de l'équipe de France devant Marinette Pichon et ses 81 buts entre 1994 et 2006.

Elle continue d'écrire sa légende

En inscrivant ces deux nouveaux buts dans la compétition (trois au total), Eugénie Le Sommer a réalisé une autre prouesse. En effet, la Fenotte est devenue la joueuse la plus âgée à inscrire un doublé en phase à élimination directe de Coupe du monde. Le tout à l'âge de 34 ans et 82 jours. L'actuelle meilleure réalisatrice également en club avec l'OL (287 buts) n'en finit plus de battre des records. Et ce n'est peut-être pas encore terminé.