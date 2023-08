Bacha, Diani et Le Sommer avec la France contre le Maroc à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avec des buts de Diani et Le Sommer, l'équipe de France n'a pas fait dans le détail contre le Maroc en 8es de finale du Mondial.

On pouvait craindre que les Bleues ne tombent dans le piège du Maroc, mais finalement, il n'en fut rien. Ce mardi, la France a parfaitement négocié son 8e de finale conte le pays africain pour s'offrir un succès maîtrisé et tranquille 4 à 0.

Logiquement favorites puisque leur adversaire n'avait jamais participé à un Mondial auparavant, les coéquipières de la nouvelle Lyonnaise Kadidiatou Diani ont très vite fait parler leur réalisme et leur supériorité technique. Après un une-deux entre Selma Bacha et Sakina Karchaoui, le centre de cette dernière trouvait l'attaquante française pour l'ouverture du score (15e).

Diani omniprésente, doublé pour Le Sommer

Cinq minutes plus tard, cette même Diani était à la passe pour Kenza Dali, qui signait le 2 à 0 (20e). Largement dominatrices, les vice-championnes d'Europe ne se faisaient pas prier pour marquer encore un peu plus les filles de Reynald Pedros. Diani, toujours elle, contrait un dégagement d'une défenseure marocaine, une opportunité que ne laissait pas passer Eugénie Le Sommer pour son 91e but en EDF (3-0, 23e).

La deuxième période était un peu plus brouillonne du côté des Bleues, tandis que le Maroc ne se démobilisait pas, mais sans être dangereux. Entrée la 64e minute, Vicki Becho a continué sur la lancée de ses précédentes performances dans cette Coupe du monde en déposant un magnifique ballon sur la tête de Le Sommer, qui signait un doublé (4-0, 70e). À noter que seule Amel Majri n'a pas disputé cette affiche.

Un quart de finale face à l'Australie

La France a donc facilement passé l'obstacle des 8es de finale, et sa prestation est de bon augure avant de défier l'Australie, hôte du tournoi, samedi matin. Il faudra toutefois augmenter encore un peu plus le curseur de la justesse technique car le niveau va grimper d'un cran face aux Matildas d'Ellie Carpenter, mais le plein de confiance est fait pour les partenaires de la capitaine Wendie Renard.