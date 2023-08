OL : avec Lacazette et Ćaleta-Car, Maitland-Niles n'est pas en terrain inconnu

Alexandre Lacazette avec Ainsley Maitland-Niles à Arsenal en 2018 (Photo by Ian KINGTON / AFP)

En signant à l'OL, Ainsley Maitland-Niles retrouvera deux anciens coéquipiers, Duje Ćaleta-Car et Alexandre Lacazette.

Bien que nouveau à l'Olympique lyonnais, Ainsley Maitland-Niles n'arrive pas sans repère entre Rhône et Saône. International anglais à cinq reprises, celui qui peut évoluer aussi bien au milieu de terrain que dans le couloir droit retrouvera deux de ses partenaires lors de ses passages à Arsenal et à Southampton. Débutons avec Alexandre Lacazette, le capitaine et buteur rhodanien.

Les deux garçons se sont côtoyés de 2017 à 2021, avec entre-temps un prêt de quatre mois du footballeur de 25 ans à West Brom. Au total, ils auront partagé 73 matchs ensemble, soit le troisième total le plus important pour un coéquipier de Maitland-Niles. Visiblement heureux de revoir son ancien compère chez les Gunners, l'avant-centre de l'OL a publié lundi soir une story sur Instagram afin de saluer sa venue.

Une intégration facilitée

Lors de l'exercice 2022-2023, Duje Ćaleta-Car et le Londonien ont porté le maillot des Saints, étant alignés ensemble 11 fois. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu éviter la relégation de leur formation. Désormais, les voilà réunis sous le maillot lyonnais pour la saison 2023-2024, ce qui était difficilement imaginable quelques semaines plus tôt.

Avec la présence du défenseur et de l'attaquant, l'Anglais verra son intégration facilitée, ce qui ne sera pas de trop pour l'aider à se relancer et à soutenir sa nouvelle équipe dans sa quête d'Europe.