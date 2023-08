Milieu ou défenseur ? Maitland-Niles (OL) dévoile son poste préféré

Arrivé lundi 7 août en provenance d'Arsenal, Maitland-Niles est un joueur polyvalent qui affiche sa préférence pour un poste en particulier.

"Mon poste préféré ? Milieu de terrain. J’espère m’imposer dans ce rôle, mais je suis prêt à travailler n’importe où pour aider l’équipe." C'est par ces mots que Maitland-Niles s'est présenté en tant que nouvel élément de l'Olympique lyonnais.

Celui qui a été formé à Arsenal compte bien exposer ses qualités à l'OL, après des dernières saisons plus délicates, symbolisées par les nombreux prêts en Angleterre ou en Italie. En fin de contrat avec le club londonien, l'international anglais (5 sélections) est fraîchement débarqué entre Rhône et Saône lundi 7 août. Son arrivée s'ajoute à celles de Skelly Alvero (Sochaux), Clinton Mata (Club Bruges) et Duje Ćaleta-Car (Southampton) dans ce mercato estival lyonnais.

Un joueur complet et polyvalent

Le joueur de 25 ans arrive au club rhodanien avec sa polyvalence au milieu de terrain mais aussi en défense. En effet, l'ancien Gunner est capable de jouer latéral, milieu de terrain défensif et offensif et même ailier. Laurent Blanc pourra donc s'appuyer sur le footballeur de 25 ans pour dépanner à certains postes durant la saison en cas d'absence de joueurs. Pour l'heure, la priorité était de venir renforcer l'entrejeu, principalement d'un point de vue défensif, après la non-venue de Renato Tapia (Celta Vigo), désireux de rester en Espagne. C'est désormais chose faite.