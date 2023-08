Ligue 1 : Nice - OL se jouera le 27 août à 20h45

Alexandre Lacazette lors de Nice – OL. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Lors de la 3e journée de Ligue 1, l'OL voyagera du côté de Nice. Une affiche programmée le dimanche 27 août à 20h45.

Troisième match et déjà deuxième prime time pour l'OL. Lundi, la Ligue a dévoilé le calendrier complet des deuxième et troisième journées de championnat, de quoi permettre aux supporteurs d'organiser leur venue au stade. Pour l'Olympique lyonnais, après la réception de Montpellier le 19 août, place au déplacement à Nice. Celui-ci est prévu le dimanche 27 août à 20h45.

Vous en avez désormais l'habitude, cela signifie qu'il sera diffusé sur les antennes de Prime Video, en conclusion de ce week-end de Ligue 1. Après le voyage à Strasbourg dimanche prochain, ce sera la deuxième fois que le club rhodanien évoluera dans cette tranche horaire.

Nice large vainqueur la saison passée

Les deux futurs adversaires se sont croisés il n'y a pas si longtemps car la saison 2022-2023 s'était conclue sur cette même affiche. A la clé une victoire logique des Niçois à domicile face à Alexandre Lacazette et ses coéquipiers sur le score de 3 buts à 1, et ce, malgré la réduction de l'écart par Jeffinho avant la pause. Lors de cette partie, les hommes de Laurent Blanc avaient pris l'eau d'entrée avec trois réalisations concédées en un peu plus de 30 minutes (33).