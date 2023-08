Strasbourg - OL : l'historique des 15 dernières confrontations

Castello Lukeba sur l’égalisation de l’OL contre Strasbourg (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Avant d'affronter Strasbourg dimanche 13 août à la Meinau, l'OL présente un bilan favorable sur les derniers matchs contre le club alsacien.

L'OL s'avance moyennement en confiance avant de lancer le nouvel exercice 2023-2024 en Ligue 1. Pour son premier match de championnat, le club rhodanien se déplace du côté de Strasbourg au stade de la Meinau, bien accompagné par ses supporteurs. Le match aura lieu ce dimanche 13 août à 20 heures 45.

En préambule de cette affiche, il faut savoir que l'Olympique lyonnais affiche un historique de confrontations contre la formation alsacienne favorable. Sur les quinze dernières rencontres, il s'est imposé à neuf reprises pour trois nuls et autant de défaites.

Une défaite et une victoire la saison dernière

Sur les trois revers concédés, l'OL s'est incliné en mai 2018 (3-2), janvier 2019 (2-1) et dernièrement en janvier 2023 (2-1). Concernant les partages des points, il faut remonter à mars 2019 (2-2), février 2020 (1-1) et avril 2022 (1-1). Pour le reste, on retrouve des succès comme celui d'août 2017 (4-0) ou encore février 2021 (3-0).

Lors de leur dernier déplacement en Alsace, qui date d'avril 2023, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette étaient venus l'emporter sur le score de 2 buts à 1. Ils seraient bien inspirés de faire de même pour démarrer du bon pied leur saison. En revanche, il ne faudra pas prendre exemple sur la partie de janvier 2023, qui avait vu les partenaires d'Habib Diallo gagner dans le Rhône, le tout dans une ambiance apocalyptique.