Mercato : l'OL ciblerait Sandie Toletti

Actuellement au Real Madrid, Sandie Toletti serait dans les petits papiers de l'OL pour ce mercato estival.

Sandie Toletti de retour en France ? L'Olympique lyonnais semble en tout cas être intéressé. Selon le journal Marca, l'internationale tricolore (43 sélections), pour le moment à la Coupe du monde avec les Bleues qui affrontent le Maroc en 8es, pourrait quitter le Real Madrid cet été. En fin de contrat en juin 2024 avec la formation madrilène, la joueuse de 28 ans est scrutée par le club rhodanien, mais pas uniquement selon la presse espagnole. Le Paris-Saint Germain serait également dans le coup.

Joueuse passée par Montpellier

Après avoir découvert le monde professionnel du côté de Montpellier entre 2013 et 2020 (154 apparitions, 18 buts), la milieu de terrain a décidé de partir à l'étranger du côté de Levante (Espagne). Elle y reste durant deux saisons entre 2020 et 2022 pour un total de 64 rencontres disputées et 12 réalisations. Aujourd'hui chez les Merengues depuis un an, Toletti pourrait quitter la capitale. Le club espagnol demanderait une indemnité de transfert de 100 000 euros minimum pour la laisser partir.