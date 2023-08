Mondial 2023 : la France et ses Fenottes face au Maroc en 8es

La capitaine de l’OL et de l’équipe de France, Wendie Renard. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A 13 heures ce mardi, la France, dont le groupe comporte 6 Fenottes, affrontera la surprise de ce Mondial, le Maroc, pour une place en quarts de finale.

Voilà, une tout autre compétition commence pour les Françaises. Ce mardi à 13 heures, elles seront opposées à l'une, si ce n'est la, surprise du Mondial, le Maroc. Pour sa première participation au tournoi planétaire, la sélection emmenée par l'ancien entraîneur lyonnais Reynald Pedros a su déjouer les pronostics pour sortir d'une poule composée de l'Allemagne (éliminée), la Colombie (première) et la Corée du Sud. Maintenant, quoi qu'il arrive, les Marocaines auront réalisé un exploit.

Ce sera donc loin d'être une partie de plaisir pour Wendie Renard, Selma Bacha, Amel Majri, Eugénie Le Sommer, Kadidiatou Diani et Vicki Becho et leurs coéquipières. Après avoir décroché non sans mal la première place de leur groupe, les Bleues devront éviter le piège que constitue cette rencontre.

Les Lyonnaises décisives pour l'instant

Bien aidée par les joueuses de l'OL jusqu'à présent (les buts de Diani, Le Sommer, Becho et Renard, les passes décisives de Bacha), la France cherchera à profiter de l'inexpérience de son adversaire à ce niveau. Après le succès contre le Panama mercredi dernier (6-3), il faudra également faire preuve de plus de sérieux défensivement. Plusieurs cadres, dont la défenseure centrale et capitaine de l'équipe, reviendront dans le 11.

En cas de victoire, les dernières demi-finalistes de l'Euro retrouveront l'Australie, victorieuse du Danemark lundi (2-0), pour un ticket dans le dernier carré de la Coupe du monde. Mais nous n'en sommes pas encore là, une étape importante est à franchir ce mardi.