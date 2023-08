D1 : Le Havre - OL le 15 septembre à 21h

Champion en titre, l'OL aura l'honneur de lancer la saison de D1 le 15 septembre prochain au Havre. Un match joué à 21 heures.

Ce mercredi, les Fenottes entreront dans une nouvelle phase de la préparation avec un premier match amical contre le Grasshopper de Zürich (17H30). Une première étape vers le Trophée des championnes contre le PSG le 10 septembre prochain. Mais dans le viseur de Sonia Bompastor et de son groupe, il y a aussi le retour de la D1 qui aura lieu seulement quelques jours plus tard. La FFF a officialisé la programmation des deux premières journées, et on sait désormais que l'OL ira au Havre le vendredi 15 septembre.

50e saison de D1

La Fédération a planifié la partie en soirée, à 21 heures. Elle sera retransmise sur Canal + Foot. Petit plus, il s'agira de la première affiche du championnat pour l'exercice 2023-2024. L'honneur revient donc aux tenantes du titre de donner le coup d'envoi de ce nouvel opus, le 50e de l'histoire.

Lors de la saison 2022-2023, les Havraises avaient terminé au 8e rang, avec 24 points au compteur. Elles s'étaient inclinées à deux reprises face aux Lyonnaises, d'abord en offrant une belle résistance en novembre 2022 (1-0), avant de céder totalement à domicile en avril dernier (0-7).