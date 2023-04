Le Havre - OL (0-7) : les Fenottes ont réagi en championnes

Trois jours après l’élimination cruelle en Ligue des champions, l’OL a parfaitement réagi en championnat. Les Fenottes n’ont pas tremblé face au Havre (0-7) dimanche au stade Océane.

Il y a eu le bleu londonien qui n’a pas porté chance à l’OL jeudi, il y avait le bleu havrais bien plus inspirant ce dimanche. Trois jours après être sorties cruellement de la Ligue des champions avec un scénario au goût amer, les Lyonnaises n’ont pas eu le temps de cogiter trop longtemps et ce n’était pas plus mal. Si le résultat final au Havre avait été différent de cette victoire (0-7), le constat aurait certainement été différent avec un coup au casque qui était encore trop présent pour enchaîner si vite. Mais de match, il n’y a pas eu dimanche au stade Océane en Normandie. Les Fenottes se sont rendues la rencontre facile en menant 4-0 après seulement 45 minutes de jeu.

Face à la désillusion européenne et avec la trêve internationale qui arrive, Sonia Bompastor avait fait le choix d’apporter du sang neuf au coup d’envoi. Pas moins de six changements avec notamment les titularisations de Janice Cayman ou Perle Morroni sur les côtés de la défense. Quand la déception de perdre sa couronne européenne aurait pu prendre le dessus, le club lyonnais sait que sa saison n’est pas encore terminée et qu’il doit finir le travail en championnat. En l’espace de 13 minutes et de deux buts de Cayman (9e, 13e), l’OL s’est rendu la tâche aisée en Normandie. L’adversité a également fortement aidé les Lyonnaises à vivre un après-midi tranquille et à retrouver le sourire.

Endler sauve le clean-sheet sur l'unique occasion havraise

Les larmes londoniennes ont laissé place à de la joie dans les rangs lyonnais. Sans une Laëtitia Philippe inspirée dans le but havrais, les Lyonnaises auraient pu rentrer avec bien plus de quatre buts d’avance à la pause. Car malgré un dernier rempart havrais à son avantage, Damaris (31e) et Signe Bruun (41e) ont profité des largesses défensives adverses pour corser l’addition avant la pause. Grâce ce score fleuve, Sonia Bompastor a pu concerner tout son groupe. Melvine Malard et Inès Benyahia, restées sur le banc à Londres, sont entrées à la pause quand Le Sommer et Hegerberg ont joué une demi-heure. Ce dimanche après-midi, l’objectif était de conserver la tête du classement, de retrouver le sourire, mais aussi de la confiance. Le contrat a été rempli.

Après le festival offensif le week-end dernier face à Guingamp, l’OL a donc remis ça contre Le Havre ce dimanche avec cette action de classe entre Le Sommer et Däbritz pour le 5-0 (62e). En échec sur un premier face-à-face (54e), Malard n'a pas fait deux fois la même erreur, en la jouant altruiste pour Hegerberg, auteure de son 2e but en 2 matchs de championnat. Dimanche, les joueuses de Sonia Bompastor ont eu une réaction de championnes et c’est bien tout ce qui leur était demandé ce dimanche. Pour l’opposition, il faudra par contre repasser.