OL : un mois d’avril comme baroud d’honneur

Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL après la victoire à Troyes en février 2023 (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Ce dimanche, l’OL lance un mois d’avril qui pourrait apporter beaucoup. Si en Ligue 1, les espoirs européens ont été rangés au placard, la Coupe de France reste l’ultime bouffée d’oxygène.

Voir l’OL s’avancer comme 10e du championnat sur la pelouse du Parc des Princes fait mal aux cœurs. Aussi bien aux supporters qu’aux joueurs, comme l’a confié Alexandre Lacazette vendredi en conférence de presse. "Dixièmes, je ne l’imaginais pas. Mais dimanche, ce sera la première étape pour être performants mercredi, ce qui peut sauver notre saison." Car oui, malgré tout les soubresauts qu’a connus l’OL, le club lyonnais peut encore sauver quelque chose avec la Coupe de France.

Il reste encore deux mois de compétition, mais c’est bien celui d’avril qui compte le plus pour l’OL avec un calendrier qui, sur le papier, s’annonce intéressant. Même s’il n’a plus rien à jouer en Ligue 1, les Lyonnais vont affronter le PSG ce dimanche (20h45) avant de croiser le fer avec Rennes, Toulouse et l’OM lors des trois journées suivantes (voir calendrier ci-dessous). Des rencontres qui permettent de garder un certain intérêt à ces matchs de Ligue 1 même si tous les regards sont tournés vers la Coupe de France.

Mercredi, l’OL "joue sa saison" comme l’a rappelé Alexandre Lacazette et n’a pas franchement le droit à l’erreur. La partie s’annonce certes compliquée face à Nantes, tenant du titre. Seulement, les enjeux sportifs que peut représenter ce mois d’avril pourraient prendre fin dès le 5 du mois et ne pas s’étirer jusqu’au 29, date de la finale au Stade de France. Dans ce baroud d’honneur d’avril, l’OL ne doit pas se découvrir sans raison, mais une élimination mercredi et la fin de saison s’annoncerait encore plus compliquée que prévu. Sans Europe, sans enjeux, la gronde pourrait rapidement faire son retour entre Rhône et Saône.

Ligue 1 :

PSG - OL (dimanche 2 avril 20h45)

OL - Rennes (dimanche 9 avril 13h)

Toulouse - OL (vendredi 14 avril 21h)

OL - OM (dimanche 23 avril 20h45)

Strasbourg - OL (date à confirmer)

Coupe de France :

Nantes - OL (mercredi 5 avril 21h10)

Potentielle finale le 29 avril