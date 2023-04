PSG - OL : horaire, diffusion TV, avant-match

OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Après trois nuls de suite et une trêve internationale, l’OL retrouve la Ligue 1 ce dimanche. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ce PSG - OL comptant pour la 29e journée de Ligue 1.

L’avant-match

Un match de prestige plus qu’un match à enjeux. Ce dimanche, l’OL affronte le PSG avec des ambitions revues à la baisse. Avec une 10e place au classement, les Lyonnais ont fait une croix sur tous objectifs européens par le championnat. Ce déplacement dans la capitale ressemble avant tout à une répétition pour le rendez-vous le plus important de la saison pour l’OL : la demi-finale de la Coupe de France à Nantes, mercredi (21h10). Laurent Blanc a dit les termes vendredi en conférence de presse. Le match contre le PSG doit servir à préparer au mieux ce match de coupe même si des décisions seront forcément prises avant et pendant le match pour ne prendre aucun risque.

Pour ce match de la 29e journée, le coach lyonnais n’a pas de joueurs blessés à déplorer si ce n’est Malo Gusto qui a fait son retour entre Rhône et Saône. Anthony Lopes a été déclaré apte à faire le déplacement, tout comme Maxence Caqueret. Face à eux, le PSG compte se rattraper face à son public après l’avoir laissé sur une défaite contre Rennes juste avant la trêve. Au contraire de Blanc, Christophe Galtier doit composer avec de nombreux absents. Neymar, Kimpembe, Soler et Mukiele ne sont toujours pas disponibles et ont vu Sergio Ramos s’ajouter.

À quelle heure se joue PSG - OL

Si Laurent Blanc a pesté contre le calendrier, c’est avant tout parce que le temps de récupération entre le match de Paris et celui de Nantes sera extrêmement court. Malgré le classement de l’OL, ce duel reste une affiche du championnat et a donc droit aux honneurs du dernier match de la journée. Le coup d’envoi sera ainsi donné à 20h45 par Mr Letexier.

Sur quelle chaine voir PSG - OL

Affiche du dimanche soir veut donc dire Prime Video. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou. Thibault Le Rol et Thierry Henry assureront eux l'avant et l'après-match de ce PSG -OL.