OL : avec Endler, Morroni et Malard face à Zürich

Perle Morroni contre le FC Barcelone (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pour le premier match amical face à Zürich, Sonia Bompastor a décidé d'aligner Morroni et Malard. Endler garde les cages.

On est loin du onze de départ que Sonia Bompastor a l'habitude de faire à chaque match de son équipe. En raison des nombreuses internationales appelées à la Coupe du monde ou en repos après leur élimination, la coach de l'OL a dû revoir ses plans pour cette première affiche amicale contre Zürich (17h30).

Parmi les titulaires, on retrouve la gardienne chilienne expérimentée Christian Endler dans les buts. Perle Morroni occupe le couloir gauche de la défense lyonnaise. Au milieu de terrain, Dzsenifer Marozsán vient épauler les jeunes Benyahia et Mendy. Enfin, l'internationale française Melvin Malard occupe la pointe de l'attaque rhodanienne. Beaucoup de Fenottes issues de l'académie (D'Abadie de Lurbe, Sangaré, Bethi ou encore Joseph) disputent leur premier match avec l'Olympique lyonnais. Une opportunité pour elles de se confronter au haut niveau et de faire l'étalage de leurs qualités au staff.

La recrue Benkarth sur le banc

La nouvelle gardienne Benkarth, arrivée cet été en provenance du Bayern Munich, est sur le banc, tout comme Maoulida, Priol ou encore Swierot.

Pour rappel, cette rencontre amicale se dispute sur le terrain du complexe du Crêt d'Eau à Divonne-les-Bains (Ain). La chaîne du club retransmet le match.

La composition des Fenottes face à Zürich (en 4-3-3) : Endler (C) - D'Abadie de Lurbe, Sangaré, Sombath, Morroni - Marozsán, Benyahia, Mendy - Bethi, Malard, Joseph