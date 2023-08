Bleues : plus de 5 millions de téléspectateurs devant France-Maroc

Le match de Coupe du monde entre la France et le Maroc mardi a été suivi par plus de 5 millions de téléspectateurs.

5,2 millions. C'est le nombre exact de téléspectateurs qui ont regardé le match des Bleues ce mardi 8 août sur la chaîne M6 pour son 8e de finale de Coupe du monde, selon les chiffres de Médiamétrie. Ce match a permis de faire 45,7% de part d'audience (PDA). Cela signifie que plus de quatre téléspectateurs sur dix devant la télévision à cette heure-là regardaient la rencontre.

Les joueuses d'Hervé Renard ont battu le Maroc sur le score net et sans bavure de 4 buts à 0, avec un but de Diani et un doublé de Le Sommer. Elles rallient donc les quarts de finale de la compétition et retrouveront l'Australie, l'un des pays hôtes de la compétition, samedi 12 août à 9 heures.

Des chiffres intéressants lors des poules

Par ailleurs, les premières rencontres de l'équipe de France en phase de groupes avaient permis d'attirer pas mal de monde devant l'écran TV. En effet, France-Jamaïque (M6, 23 juillet) avait rassemblé 3,4 millions de personnes. 4,3 millions pour France-Brésil (France 2, 29 juillet) et 3,9 millions pour Panama-France (France 2, 2 août). Un succès d'audience dont le dernier record remonte à la précédente Coupe du monde en France (2019) avec 12 millions de téléspectateurs lors de France-Brésil (diffusé par TF1 et Canal+).

La menace d'un écran noir a longtemps pesé sur l'édition 2023 du Mondial organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, en raison des réticences des diffuseurs audiovisuels occidentaux à sortir le chéquier face à des retombées d'audience très incertaines compte tenu du décalage horaire.

À l'issue d'un vaste accord annoncé mi-juin 2023 par la FIFA concernant une trentaine de pays, France Télévisions et M6 avaient acquis les droits de l'événement, permettant sa diffusion en clair dans l'Hexagone.

Avec AFP