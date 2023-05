Grâce à un doublé de Liana Joseph et un but de Maéline Mendy, l’équipe de France U17 féminine l’a emporté contre l’Espagne (3-2). Les Bleuettes sont championnes d’Europe pour la première fois de leur histoire.

Après trois échecs (2008, 2011 et 2012), l’équipe de France est enfin sur le toit de l’Europe. Depuis vendredi soir, les U17 féminines sont désormais les championnes d’Europe en titre dans la catégorie. Opposées à l’Espagne, quadruple vainqueur de la compétition, les Bleuettes se sont imposées dans la douleur après avoir pourtant fait la course en tête.

Si la première période a été équilibrée, l’équipe de France a pris le meilleur sur l’Espagne après l’heure de jeu. Comme c’est le cas depuis le début de la compétition, les joueuses de Peggy Provost s’en sont remises à des Lyonnaises pour faire la différence.

Mendy et Joseph meilleures buteuses de la compétition

Intenable avec les U19 de l’OL cette saison, Liana Joseph s’est offerte un doublé en dix minutes, permettant à la France de mener 2-0 à la 73e minute. En bonne capitaine et pour son 5e but de l'Euro, Maéline Mendy a, elle, corsé l’addition et inscrit le troisième but français à la 78e minute.

3-0 à dix minutes de la fin, peu de chose laissait penser que la fin de match serait crispante pour les Françaises. Et pourtant, le doublé de Vicky Lopez va faire vivre des dernières minutes compliquées aux Bleuettes. Finalement, tout est bien qui finit bien avec ce premier titre européen à la clé.