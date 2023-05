Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Quelques jours après la mise en vente du nouveau maillot domicile, les joueurs et joueuses de l’OL le porteront ce samedi. Une inscription "merci Président" y a été ajoutée à l’occasion de l’hommage rendu à Jean-Michel Aulas.

C’est le jour J, celui qu’il ne voulait certainement jamais voir venir, du moins pas de cette façon-là. Après plus de 36 ans de présidence, Jean-Michel Aulas va définitivement passer la main, pousser vers la sortie par John Textor. Il restera le président d’honneur de l’OL, mais ce titre est plus honorifique qu’autre chose. À partir de dimanche, le pouvoir décisionnel au sein de son club ne lui appartiendra plus, même si c’est déjà le cas depuis quelques semaines.

Il y aura forcément de l’émotion, des rires, des sourires, mais aussi des pleurs au moment de l’hommage réservé par tout un stade et tout un club. Jean-Michel Aulas s’y prépare depuis plusieurs jours, mais la réalité remettra forcément en cause tout ce qu’il s’est interdit de vouloir faire.

Le nouveau maillot domicile porté par l'OL

Les hommages débuteront en début de soirée, mais ont déjà commencé autour du Parc OL. Une banderole des Bad Gones a déjà été déployée devant l’entrée principale du stade avec une inscription lourde de sens. Le temps d’une soirée, l’enceinte de Décines sera avant tout le "stade Jean-Michel Aulas".

Quand le spectacle sera présent en tribunes, les joueurs et joueuses de l’OL arboreront fièrement pour la première fois leur nouvelle tunique domicile en vue de la saison prochaine. Un mot en l’honneur du président y a été ajouté avec des remerciements et un "Merci Président". Cette soirée promet d’être grandiose et ne fait que commencer.