L'OL officialise son maillot domicile pour la saison 23/24

Lors de la double confrontation face à Reims samedi, les joueurs et les joueuses de l'OL porteront le nouveau maillot à domicile du club pour la saison 2023-2024.

Comme en chaque fin de saison, il est de coutume que le club présente son futur maillot domicile pour l'exercice suivant durant le dernier match dans son stade. Ce sera le cas samedi 27 mai pour les deux rencontres entre l'OL et Reims, que ce soit chez les femmes (17h30) ou chez les hommes (21 heures).

Hommage à la gastronomie lyonnaise

Une tunique que l'Olympique lyonnais a officiellement révélée ce mardi. Celle-ci est censée symboliser les liens entre l'institution et la gastronomie rhodanienne, notamment avec le col aux couleurs tricolores. L'identité des septuples champions de France (2002-2008) est représentée par la bande rouge et bleu sur l'avant du t-shirt. On note aussi des détails dorés pour les sponsors, avec entre autres les trois bandes sur les épaules.

En attendant les tenues pour les affiches à l'extérieur et le 3e maillot, les supporteurs peuvent déjà profiter de la gamme pour 2023-2024 sur le site de l'OL. Elle sera disponible à partir de mercredi dans les boutiques officielles du club. Son prix de vente est de 100 euros.