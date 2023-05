OL : une académie qui aura porté l'attaque lyonnaise cette saison

Maxence Caqueret célébrant son but lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

À l'OL, les deux meilleurs buteurs depuis août viennent de l'académie, tout comme les quatre meilleurs passeurs.

Où en serait l'Olympique lyonnais cette saison s'il n'avait pas son académie ? En effet, malgré cette période compliquée, les joueurs formés à l'OL porte le club tant bien que mal, et ce, depuis le début de l'exercice 2022-2023. Évidemment, le meilleur exemple est celui d'Alexandre Lacazette, auteur de 30 réalisations cette saison (toutes compétitions confondues). Le numéro 10 et capitaine des Gones est sans problème le meilleur buteur rhodanien, suivi de Bradley Barcola avec sept réalisations. Malgré la distance entre les deux, le jeune ailier de 20 ans a inscrit tous ses buts en 2023 et il est "la" révélation rhodanienne de cette fin d'année.

Barcola et Caqueret à la baguette

Si les deux meilleurs réalisateurs du club sont issus du centre de formation, il en va de même pour les passeurs. Plus encore, les quatre joueurs ayant réalisé le plus de passes décisives sous la tunique Rouge et Bleu ont été formés en interne.

Bradley Barcola (8) et Maxence Caqueret (7) sont les deux éléments les plus prolifiques dans cet exercice. Le premier a par ailleurs noué une connexion spéciale avec Alexandre Lacazette puisque six de ses passes ont été pour son capitaine. De plus, Lacazette a, lui aussi, délivré six offrandes cette saison, talonné par Rayan Cherki et ses cinq caviars.