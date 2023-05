OL - Euro U17 : jour de finale pour la France et 4 Fenottes

(Photo by Sam Barnes – Sportsfile/UEFA via Getty Images)

A 18 heures ce vendredi, l'équipe de France féminine U17 défie l'Espagne lors de la finale de l'Euro. L'occasion de remporter un trophée international pour 4 joueuses de l'OL.

Après avoir écrasé la Suisse en demi-finale mardi (10-2), l'équipe de France U17 féminine sera opposée à une concurrence beaucoup plus relevée ce vendredi. A 18 heures sera donné le coup d'envoi de la finale de l'Euro, dans un duel entre Françaises et Espagnoles qui promet. Si les 4 Fenottes du groupe et leurs coéquipières sont invaincues dans le tournoi (3 victoires et 1 nul), l'Espagne fait encore mieux avec 4 succès.

Mendy meilleure buteuse de l'Euro

Mais emmenées par Liana Joseph (3 réalisations), ainsi que par la meilleure buteuse de la compétition et capitaine, Maéline Mendy (4 buts), les Bleuettes peuvent rêver du titre. Deux autres Lyonnaises seront de la partie, Wassa Sangare, qui devrait être titulaire également, et Julie Swierot, attendue sur le banc.

Victorieuse de la Suède (3-0), de la Pologne (3-0) et devant l'Angleterre en phase de poules (1-1), la France n'est plus qu'à une marche du sacre.