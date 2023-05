OL : Cherki, le lyonnais qui effectue le plus de dribbles en Ligue 1

Les joueurs de l’OL célèbrent le but de Rayan Cherki contre Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À l'Olympique lyonnais, Rayan Cherki est le joueur qui tente le plus de dribbles cette saison en Ligue 1. Il en a réalisé 148, pour un taux de réussite à 51%.

Cette saison à l'OL, s'il y a bien un joueur qui aime le spectacle et les prises de risques, c'est Rayan Cherki. Le milieu offensif de 19 ans est le Gone qui tente le plus de dribbles cette année en championnat. En effet, depuis le coup d'envoi de l'exercice 2022-2023, il a tenté 148 dribbles, pour un taux de réussite de 51%. Il est de loin celui qui a le plus essayé de passer ses adversaires. Il devance Maxence Caqueret et ses 86 dribbles tentés, qui le place deuxième au classement des footballeurs lyonnais qui s'y prêtent le plus. Au total, sur les 846 dribbles amorcés par les Lyonnais, Rayan Cherki est à l'origine de 17% d'entre eux.

Lacazette meilleur ratio

En revanche, c'est bien Alexandre Lacazette le plus efficace dans ce registre. Même s'il ne s'y est essayé que 71 fois, il a réussi 52% de ses tentatives (un pourcent au-dessus de Cherki). Bradley Barcola talonne son capitaine et égale le milieu offensif de l'OL puisque lui aussi obtient un pourcentage de 51% de réussite sur ses dribbles.