OL - Reims : "Pourquoi pas gâcher la fête", prévient Still

Will Still, entraîneur de Reims @crédit photo Stade de Reims

S'il a observé du mieux à l'OL depuis l'arrivée de Laurent Blanc, Will Still aimerait voir son équipe embêter son adversaire samedi, et ainsi gâcher la cérémonie prévue.

11e de Ligue 1 avant les deux dernières journées, Reims peut encore ambitionner de remonter jusqu'à la 8e place détenue actuellement par Clermont. Pour cela, il faudra que les Rémois viennent s'imposer à Décines samedi, eux qui restent tout de même sur quatre défaites lors des sept dernières rencontre. Mais les hommes de Will Still ne viendront pas en touristes.

Comme l'a signifié l'entraîneur belge, le club champenois ne serait pas contre un succès dans le Rhône, avec notamment une motivation toute particulière. "On va aller à Lyon pour essayer de les embêter au maximum et remporter le match. Je pense qu'il sera très agréable à suivre car ils ont tout à gagner à essayer de glaner des points pour la dernière place en Europe. C'est la dernière (à domicile) de monsieur Aulas, le stade sera plein et il y aura des festivités. Il faudra prendre du plaisir et pourquoi pas gâcher la fête", a confié malicieusement le coach.

"L'OL a trouvé du rythme dans ce qu'il fait"

Mais cet objectif ne sera pas évident à atteindre, du moins c'est ce qu'a reconnu Still face à la presse. Il a particulièrement souligné les progrès accomplis par l'OL depuis le changement technicien au mois d'octobre. "Ce sera compliqué parce qu'individuellement et collectivement, ils ont trouvé du rythme dans ce qu'ils font. Mais on sera prêts. Laurent Blanc a apporté de la structure et de la régularité dans le jeu, a-t-il décrypté. Il y a une équipe et un système qui se dessinent. Les joueurs sont à leur poste et quand tu assembles cela, tu te retrouves avec une formation compétitive."