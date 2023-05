Mercredi 24 mai, une journée de sensibilisation au cyberharcèlement organisée par Orange a eu lieu à Décines. Près de 200 jeunes footballeurs y ont pris part, accompagnés par des joueurs et des joueuses de l'OL.

Le stade de l'OL et le Five d'OL Vallée se sont transformés en un centre aéré l'après-midi du mercredi 24 mai. Pour les quelque 200 enfants présents, il s'agissait d'un événement particulier organisé par Orange Auvergne-Rhône-Alpes, sur le thème du cyberharcèlement. Pour les accompagner, on notait la présence de deux joueurs (Alexandre Lacazette et Houssem Aouar), ainsi que de joueuses (Amel Majri et Wendie Renard). Camille Abily était également de la partie.

Avec les footballeurs en herbe venus de huit clubs amateurs de la région (FC Lyon, FC Vénissieux, GOAL FC, Champagne aux monts d'or, FC Bourgoin Jallieu, FC MOS 3R -Septeme Isère, Olympique Saint-Genis Laval, FC Muroise – Meyzieu, Ain Sud - Saint-Maurice-de-Beynost), ils ont participé à des ateliers sur le sujet.

De bons outils qu'il faut savoir maîtriser

Un moment important dans le développement des jeunes, comme nous l'a confié Amel Majri. "Ils sont très exposés et ça peut être destructeur, mais en même temps, ça peut être un superbe outil, donc il faut les sensibiliser à l'utilisation de ces sites".

De son côté, Wendie Renard aussi a souligné le besoin d'informer la jeunesse sur la menace que peuvent représenter certaines plateformes. "C'est toujours important de leur dire de ne pas avoir peur d'évoquer ça car c'est vrai que les réseaux sociaux ont des bons côtés, mais aussi des mauvais aspects.Surtout, il faut communiquer auprès des adultes qui sont à leurs côtés. Souvent, lorsqu'on parle, on peut être dans la crainte d'être encore plus harcelé, voire battu, ce qu'on peut observer parfois à l'école par exemple, a indiqué la capitaine de l'OL à notre média. Il faut prendre conscience que c'est un danger pour les plus jeunes et les moins jeunes."

Des ateliers ludiques

Pour éduquer les enfants de 11 à 13 qui étaient ce jour-là à Décines, l'entreprise de télécommunications a misé sur des animations liées au football, avec notamment du codage, de la robotique ou encore sur la violence du cyberharcèlement. "On sait que pour ce public, le temps de concentration est plus court, donc c'est bien de leur faire passer des messages de manière ludique, encore plus à travers le sport", a apprécié Wendie Renard.

Appuyée par les joueurs et joueuses professionnelles, membres de la team Orange football, ainsi que par les entraîneurs des différentes équipes présentes, l'initiative espère avoir atteint sa cible. "Avec le rôle que l'on a et notre notoriété, on peut amener cette image-là, a estimé Amel Majri. On peut aussi l'avoir vécu à titre personnel par le passé, recevoir des mauvais messages ou autres, donc c'est bien de leur expliquer que ça peut arriver à tout le monde. Si on peut aider les personnes qui en sont victimes ou avertir les harceleurs pour leur faire comprendre que ce n'est pas la marche à suivre, c'est avec plaisir."