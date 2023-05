OL - Reims : une dernière victoire au Parc OL pour les Lyonnais ?

Alexandre Lacazette après son but contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La saison de l'OL dans son propre stade aura été mitigée, mais ce samedi (21h), les Lyonnais ont l'opportunité de finir sur une bonne note.

Cette saison n'aura pas été de repos pour l'Olympique lyonnais dans son stade. Entre banderoles, chants et quelques autres péripéties, la communion entre les supporters et les joueurs aura été rare, mais l'OL finit quand même d'une bonne manière sa saison à domicile. Sur ses quatre derniers matches à la maison, Lyon en a gagné trois, la seule défaite ayant été contre Marseille au bout du temps additionnel (1-2). De plus, les Lyonnais ont signé des succès face à des concurrents directs tels que Rennes (3-1) ou encore Monaco (3-1). Évidemment, il y a aussi eu la victoire mémorable face Montpellier (5-4). Ce samedi (21h), en recevant les Rémois, la formation de Laurent Blanc a l'occasion de finir sur un troisième succès de rangs dans son enceinte.

Bon début, mais un passage à vide

Avant de jouer son dernier match à Décines ce week-end, les Lyonnais ont déjà remporté 9 matches de championnat dans leur stade, fait 5 nuls et perdu 4 rencontres. Ce bilan contrasté avait pourtant bien commencé puisque l'OL avait gagné ses quatre premières parties au Grand Stade. Néanmoins, ils ont ensuite obtenu les trois points qu'une seule fois en sept matches de Ligue 1 à la maison. C'était avant de se relancer contre Lens (2-1) en février dernier...