OL : les supporters s'arrachent le maillot hommage à Aulas

Mis en vente ce samedi matin, le maillot domicile avec la mention "Merci Président" fait un tabac auprès des supporters de l’OL selon nos informations. À 12h, les tuniques s’arrachaient comme des petits pains à la boutique du club.

C’était avant tout une volonté de rendre hommage à l’homme qui a fait de l’OL ce qu’il est aujourd’hui mais ça va également devenir un vrai coup marketing de la part du club lyonnais. Depuis le début de la matinée et seulement ce samedi, les supporters peuvent s’offrir le nouveau maillot domicile de l’OL qui sera collector à plus d’un titre. Contre Reims ce samedi (17h30 puis 21h), joueuses et joueurs le revêtiront pour la première fois sur la pelouse du Parc OL. Il ne sera pas comme ceux portés pendant toute la saison prochaine puisqu’une inscription est venue s’immiscer au centre du torse : "Merci président, 27 mai 2023".

Un chiffre d'affaires de 20 000€ à midi

Cinq petits mots pour rendre hommage à Jean-Michel Aulas et qui vont rapporter gros à l’OL. D’après les informations d’Olympique-et-Lyonnais, ce maillot collector se vend comme des petits pains depuis le début de la matinée. Malgré le prix conséquent (100€) sans flocage, tout le monde semble vouloir s’arracher la tunique avant les deux matchs de la journée contre Reims. À midi, le chiffre d’affaires s’élevait à 20 000€ avec des flocages en l’honneur du président Aulas. Le "Aulas 87" a la cote et pour ceux qui se rendront à Décines en fin d’après-midi ou dans la soirée, ils devraient tomber dessus à plus d’une reprise.