L’OL féminin affrontera l’Ajax le 26 août (11h30) à Décines

Après le Grashopper Zürich et l’Olympique de Marseille, l’OL féminin va disputer un troisième match amical en août. Les Fenottes affronteront l’Ajax Amsterdam à Décines le samedi 26 à 11h30.

Le programme de l’intersaison lyonnaise continue de se dévoiler au fur et à mesure que les semaines passent et affiche désormais complet. La dernière ligne droite avant la reprise du championnat s’annonce chargée pour les Fenottes. Dès le mercredi 9 août, elles se rendront à Divonne-les-Bains pour une première rencontre amicale contre les Suissesses du Grasshopper Zürich. Suivra un petit break pour le week-end du 15 août avant de retrouver les terrains de Décines. Les joueuses de Sonia Bompastor disputeront un deuxième amical le 19 août contre l’OM, certainement en présence de leurs supporters suivant la programmation d’OL - Montpellier en Ligue 1.

Un dernier amical avant la reprise de la compétition

Après un stage du côté de La Plagne et avant les échéances du Trophée des championnes et de la reprise de la D1 féminine, les Lyonnais disputeront un troisième et dernier amical. La date était déjà connue puisqu’il s’agissait du samedi 26 août, mais encore fallait-il connaitre le nom de l’adversaire. Ce sera l’Ajax Amsterdam qui rendra visite aux Fenottes en cette fin août à Décines (11h30). Les Amstellodamoises sont championnes des Pays-Bas en titre et préparent de leur côté leur barrage de Ligue des championnes.