OL : Juninho n’est "pas surpris" par l’éclosion de Barcola

Révélation de l’OL la saison passée, Bradley Barcola doit confirmer cette saison. Ancien milieu et directeur sportif du club lyonnais, Juninho n’est pas surpris par cette éclosion.

7 buts et 10 passes décisives. Le bilan de la seconde partie de saison dernière de Bradley Barcola n’est plus à faire. En l’espace de six mois, l’attaquant a connu une ascension express, bien aidé par les départs de Karl Toko-Ekambi et Tetê. Néanmoins, Barcola a su saisir la chance donnée, certes par défaut, par Laurent Blanc. Depuis, le statut du joueur a bien changé. Il a décidé de rejoindre un nouvel agent (Jorge Mendes), voit le PSG le cibler pour renforcer son attaque et a été l’un des Français les plus en vue lors de l’Euro Espoirs disputé durant l’été.

"Un garçon qui travaille"

La saison 2023-2024 qui va s’ouvrir dans une semaine va donc être celle de la confirmation pour Barcola. Toujours la plus compliquée pour un jeune joueur mais Juninho ne se fait pas trop de soucis pour l’ancien de l’AS Buers. "Il est costaud, il est puissant, il est solidaire, c’est un jeune qui travaille bien. Il a dépassé d’autres jeunes de l’OL grâce à ça, je ne suis pas surpris, car je le voyais s’entraîner, a déclaré l’ancienne idole de Gerland dans une vidéo rétrospective de la Ligue 1 sur YouTube. Je suis sûr qu’il a tout pour mener une carrière au très haut niveau et peut-être même au-delà de ce qu’on peut imaginer." Les supporters de l’OL et John Textor espèrent que ce sera avant tout entre Rhône et Saône cette saison.