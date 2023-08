Milieu de terrain des U19 la saison dernière, Mathys De Carvalho a signé un contrat stagiaire comme Yacine Chaïb. L’international U18 portugais, qui évoluera en National 3 avec la réserve, est lié pour minimum deux saisons supplémentaires avec son club formateur.

Dans la saison dernière compliquée des U19 de l’OL, il a été l’un de ceux à avoir un minimum surnager. Dans l’entrejeu mis en place par Eric Hély, Mathys de Carvalho s’est imposé comme un titulaire indéboulonnable avec 28 apparitions (dont 22 comme titulaire) au cours de la saison. Suffisant pour lui faire prendre une nouvelle dimension avant de passer à l’étage supérieure cette saison avec la réserve de Gueïda Fofana. Auteur de 6 buts et trois passes décisives lors du dernier exercice qui restera un échec sportif pour les U19, De Carvalho a réussi à tirer son épingle du jeu.

Ayant participé aux deux matchs amicaux organisés en fin de saison dernière dans un groupe mixte réserve - U19, Mathys De Carvalho va continuer l’aventure dans son club formateur. A l’OL depuis sa plus tendre enfance, l’international U18 portugais a signé un contrat stagiaire de deux saisons d’après les informations d’Olympique-et-Lyonnais. Quand Mamadou Sarr et Justin Bengui, autres membres de la génération 2005, ont déjà signé pros, Mathys De Carvalho a lui suivi le chemin de Yacine Chaïb et va devoir patienter encore et prouver en National 3 et en Premier League International Cup.