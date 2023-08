Mercato : l’OL a tenté sa chance avec Forsberg (RB Leipzig)

Emil Forsberg, milieu offensif de la Suède et du RB Leipzig (Photo by Fredrik SANDBERG / TT NEWS AGENCY / AFP)

En cette fin de mercato, l’OL est toujours pieds et poings liés avec les sanctions de la DNCG. Néanmoins, le club lyonnais aurait fait part d’un intérêt pour Emil Forsberg (RB Leipzig).

Il a beau dire que ça ne lui enlève pas son sourire, Laurent Blanc s'impatiente logiquement de la situation dans laquelle se trouve l’OL sur le marché des transferts. Quand il espérait pouvoir façonner un groupe à son image, l’entraîneur lyonnais doit composer avec les sanctions de la DNCG et donc des moyens limités. C’est le quotidien de l’OL depuis plus d’un mois et cela va durer encore une quinzaine de jours.

À la recherche d’un milieu de terrain défensif et d’un ailier, le club lyonnais avance donc sur des œufs, d’autant plus que Youssouf Koné, Karl Toko-Ekambi, Jeff Reine-Adelaïde ou encore Tino Kadewere sont toujours à l’OL. La masse salariale n’a pas baissé, mais les dirigeants lyonnais essayent d’avancer leurs pions en attendant que ça bouge dans le sens des départs.

L'Ajax Amsterdam également sur le coup

Pour le secteur offensif, l’OL se serait lancé ou plutôt aurait fait part de son intérêt à un joueur expérimenté. Après avoir lâché Castello Lukeba, les Lyonnais auraient repris contact avec le RB Leipzig concernant Emil Forsberg, d’après le média suédois Aftonbladet et confirmé par Fabrizio Romano. À 31 ans, il a pour lui de pouvoir jouer un peu partout sur la ligne d’attaque, d’ailier gauche à meneur de jeu.

Un profil complet qui aurait de quoi séduire à Lyon. Seulement, le joueur offensif suédois, qui plait également à l’Ajax Amsterdam, ne devrait pas quitter Leipzig. La formation allemande ne souhaite pas se débarrasser de Forsberg, à qui elle a proposé un nouveau contrat, et a éconduit les deux clubs intéressés. Retour à la case départ pour l’OL.