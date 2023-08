L'Australie de Carpenter (OL) affronte la Suède dans le cadre de la petite finale de la Coupe du monde ce samedi 19 août (10 heures).

Ellie Carpenter et l'Australie ont l'intention de finir la tête haute dans cette Coupe du monde. Éliminées en demi-finale face à l'Angleterre (1-3), les coéquipières de la latérale droite de l'OL affrontent la Suède pour le match comptant pour la 3e place (appelé aussi petite finale). Cette rencontre a lieu ce samedi 19 août à 10 heures (heure française) au Suncorp Stadium (Milton, Australie). Pays hôte de la compétition avec la Nouvelle-Zélande (sortie dès les phases de poule), l'Australie va livrer un dernier affrontement face aux vice-championnes olympiques 2016. Titulaire lors des six premiers matchs, Carpenter l'est de nouveau samedi face à la Suède.

Un parcours remarquable

Pour se hisser jusqu'au dernier carré du Mondial, les Matildas ont d'abord dû sortir du groupe B à la première place (six points au compteur pour deux victoires et un revers). Au premier tour de la phase finale, elles ont réussi à battre le Danemark (2-0), finaliste de l'Euro 2017. En quart, elles ont malheureusement éliminé les Bleues d'Hervé Renard au bout de la séance des tirs au but (7-6) après un score nul et vierge au terme des 120 minutes de jeu (0-0). Malgré cela, la sélection australienne n'est pas parvenue à se hisser en finale du tournoi, en tombant sur l'os anglais en demies. Elles retrouvent donc les Suédoises de Sofia Jakobsson qui se sont inclinées de leur côté face à l'Espagne (2-1).