Samedi (19h), l'OL accueille Montpellier au Parc OL. Pour cette première de la saison à domicile, les Lyonnais espèrent compter sur un grand Alexandre Lacazette. Inefficace contre Strasbourg, le capitaine retrouve sa proie favorite en Ligue 1.

Entre Lacazette et Montpellier, c’est une belle histoire d’amour qui s’est créée depuis les premiers pas de l’attaquant lyonnais en Ligue 1. Depuis 14 matchs, le capitaine de l’OL fait vivre certaines misères au club héraultais et ce n’est pas le dernier exemple en date qui dira le contraire. Quatre mois après, les supporters du MHSC font encore des cauchemars de ce match rocambolesque qui s’est tenu au Parc OL le 7 mai dernier. Dans un match qu’il avait maitrisé de la tête et des épaules pendant une heure (4-1), Montpellier s’est écroulé et a subi de plein fouet le réalisme d’Alexandre Lacazette.

12 buts et 5 passes en Ligue 1 contre Montpellier

Dans la victoire miraculeuse lyonnaise (5-4), le numéro 10 a joué (une fois de plus) les sauveurs avec un quadruplé donc le penalty de la victoire après dix minutes de temps additionnel. Ces quatre buts ne font qu’augmenter le sentiment que Montpellier est un club porte-bonheur pour Lacazette. En 14 confrontations toutes compétitions confondues, l’attaquant a inscrit 13 buts et délivré sept passes décisives. Le club héraultais est tout simplement le club français qui réussit le mieux à Lacazette. Espérons que cette rencontre de la deuxième journée connaisse le même succès pour le capitaine ainsi que l’OL, à la recherche d’un premier succès cette saison.