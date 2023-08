Dans la petite finale de la Coupe du monde 2023, l’Australie n’a pas réussi l’exploit à domicile. Les Matildas ont été battues par la Suède et terminent quatrièmes du Mondial.

La fête a déjà été belle, mais elle se termine avec un goût amer pour Carpenter et les siennes. Ce samedi, l’Australie a réalisé la meilleure performance de son histoire dans une Coupe du monde. Seulement, cet exploit se termine en eau de boudin avec la quatrième place acquise à Melbourne. Après avoir été défaites en demi-finale pour l’Angleterre, les Matildas avaient à cœur de terminer sur une bonne note et d’offrir à leurs supporters une médaille historique. Malheureusement, le scénario a été bien différent samedi et la Suède a fait parler son expérience pour remporter la petite finale (2-0) et s’inviter sur le podium aux côtés de l’Espagne et de l’Angleterre.

Place aux vacances désormais pour Carpenter

Il y a forcément de la déception chez les Australiennes avec cet ultime rendez-vous raté, mais les coéquipières d’Ellie Carpenter auront réussi à réunir autour d’elles toute une nation pendant un mois. Ce n’est pas la fin espérée, mais c’est une belle victoire sportive et culturelle pour les Matildas. Contre la Suède, Carpenter est sortie à un quart d’heure de la fin et va maintenant s’offrir quelques semaines de repos bien méritées. Avant de remettre le bleu de chauffe avec la nouvelle saison de l’OL qui s’ouvre le 10 septembre avec le Trophée des championnes contre le PSG. Une rencontre à laquelle ne devrait pas participer la latérale.