Trophée des championnes : Victoria Beyer arbitrera OL - PSG

L'OL féminin affronte le PSG ce dimanche (21h), dans le cadre du Trophée des championnes. La rencontre sera arbitrée par Victoria Beyer.

L'OL féminin et le Paris Saint-Germain se retrouvent en ce début de nouvel exercice 2023-2024. Avant le choc qui les opposera en D1 féminine au Parc des Princes, les deux équipes s'affrontent dimanche (21 heures) au stade de l'Aube, à Troyes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Trophée des championnes. Il s'agit de la troisième édition après celle de 2019 et 2022. Pour rappel, les finales 2020 et 2021 n'ont pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. Pour cette affiche, c'est Victoria Beyer qui sera au sifflet. Clémentine Dubreil et Clothilde Brassart seront ses assistantes. Aurélie Efé sera la quatrième arbitre.

La saison dernière, Beyer avait arbitré à trois reprises en championnat les Fenottes, dirigées par Sonia Bompastor. Une première fois face à Rodez en octobre 2022 (victoire 2-0), une seconde contre les Girondins de Bordeaux en février 2023 (succès 3-0) et une troisième face au... PSG en mai dernier. Les Lyonnaises s'étaient imposées sur la plus petite des marges (1-0), validant ainsi leur seizième titre de championne de France.

La passe de trois ?

Victorieuses lors des deux premières confrontations face au club de la Capitale (1-1, 4-3 aux tirs au but en 2019 et 1-0 en 2022), les filles de Sonia Bompastor veulent faire la passe de trois ce dimanche soir. En cas de succès, la section féminine du club rhodanien rajouterait un 37ᵉ titre à son gigantesque palmarès. Rien que ça. Après un premier stage du côté de La Plagne fin août et un second à Divonne-les-Bains en ce début de mois, les coéquipières de Wendie Renard auront la ferme intention de l'emporter face à l'ex-club de Kadidiatou Diani.