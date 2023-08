D1 : l'OL défiera le PSG le 1er octobre (21h)

Selma Bacha lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le 1er choc de la D1 est prévu très tôt cette saison, dès la 2e journée. L'OL ira affronter le PSG le dimanche 1er octobre en prime time.

En moins d'un mois, les supporteurs lyonnais et parisiens auront deux confrontations entre l'OL et le PSG à se mettre sous la dent. La première arrivera dès le 10 septembre prochain à l'occasion du Trophée des championnes, le premier titre de l'exercice 2023-2024. La seconde arrivera trois semaines plus tard, en D1. Cette année, le calendrier est ainsi fait que les deux meilleurs clubs de l'Hexagone se rencontreront lors de la deuxième journée. Celle-ci est planifiée le dimanche 1er octobre.

Comme très souvent ces dernières saisons, ce choc du championnat de France aura les honneurs du prime time, avec une diffusion à 21 heures sur les antennes de Canal +. Le même horaire que face au Havre le 15 septembre.

Deux équipes pas à 100%

Comme précisé dans cet article du 1er août, Franciliennes et Fenottes se départageront dans l'enceinte du Parc des Princes. Cette pelouse avait porté chance aux joueuses de Sonia Bompastor lors de l'exercice précédent, avec un titre décroché dans ce stade lors de l'avant-dernière journée grâce à une réalisation de Signe Bruun en toute fin de partie (0-1).

Pour ce cru 2023-2024, le PSG est l'OL devraient encore se disputer la suprématie nationale. Un premier aperçu sera donné le 10 septembre, mais et il en sera sûrement de même en D1, les deux effectifs seront loin d'être à 100%, notamment du côté lyonnais. Les 14 joueuses ayant joué le Mondial auront en effet besoin d'une coupure avant de reprendre par une remise en forme.