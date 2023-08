Mercato : Tetê (ex-OL) proche de rejoindre Galatasaray

Tetê (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ancien attaquant passé par l'OL, le Brésilien Tetê est en bonne voie pour s'engager avec le club turc de Galatasaray.

Tetê s'envole pour la Turquie. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'ailier de 23 ans est bien parti pour rallier Galatasaray. Le club basé à Istanbul a signé les documents pour finaliser l'accord avec le joueur. Il devrait s'engager pour quatre saisons et gagnerait un salaire de l'ordre de 2,5 millions d'euros par an. L'officialisation devrait intervenir prochainement.

Un court passage à l'OL

Arrivé en mars 2022 à l'OL en provenance du Chakhtar Donetsk (Ukraine), Tetê a été prêté jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 au club rhodanien. Auteur de belles prestations, l'Olympique lyonnais était parvenu à prolonger le prêt du joueur pour une saison supplémentaire en juillet 2022. Avec un bilan de 30 matchs disputés pour 8 buts, il ne reste finalement qu'un an entre Rhône et Saône. En janvier 2023, il part de l'autre côté de la Manche pour rejoindre la formation anglaise de Leicester. Il joue14 rencontres avec les Foxes pour une seule réalisation sur les six derniers mois de la fin de saison 2022-2023.

Alors que l'autre club de la capitale turque, Fenerbahçe, avait fait part d'un intérêt pour le joueur, c'est finalement vers Galatasaray que Tetê semble se diriger pour la suite de sa jeune carrière.