OL - Ligue 1 : Lacazette toujours à l'aise sur penalty

Alexandre Lacazette lors de son penalty contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Avant l'entame du championnat vendredi, la Ligue 1 a publié quelques statistiques sur l'exercice du penalty. Elles révèlent que Lacazette est toujours aussi précis dans ce domaine.

Après une longue attente, la Ligue 1 reprendra ses droits vendredi par une affiche entre Nice et Lille. Avant le coup d'envoi de cette nouvelle saison, la LFP a publié un bilan des chiffres de l'exercice du penalty en 2022-2023. Première statistique, 114 buts ont été inscrits de cette manière, avec un taux de réussite de 79,7%. Alexandre Lacazette a largement participé à cela.

Le buteur lyonnais a marqué à 6 reprises en championnat après une faute dans la surface, le deuxième total le plus élevé avec le Montpelliérain Téji Savanier. Il a en revanche connu deux échecs, contre Paris et Clermont. L'avant-centre du LOSC, Jonathan David, est loin devant et a battu un record avec 10 tentatives transformées.

81,3% de réussite en carrière avec l'OL pour Lacazette

Parmi tous les joueurs évoluant actuellement dans l'élite française, le capitaine rhodanien fait partie des principaux spécialistes, avec un 26 sur 32 dans l'entièreté de sa carrière (81,3%). Il est seulement devancé par le Monégasque Wissam Ben Yedder (32/40). Le podium est complété par Neymar, mais qui est en partance du PSG (23/26).

Le footballeur ayant le meilleur taux de réussite en minium 10 essais est Kenny Lala, de Brest, avec un précis 9 sur 10.