Oriane Jean-François (PSG) et Daniëlle van de Donk (OL) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Pour le compte de la 2e journée de D1 féminine, l’OL affronte d’emblée le PSG. Cette rencontre se jouera au Parc des Princes comme vient de le communiquer le club parisien.

Après une mise en bouche lors de la première journée au Havre, l’OL va être tout de suite dans le bain dans la défense de son titre national. Le calendrier de la D1 féminine a pour une fois été bouleversé avec un choc contre le PSG dès la 2e journée. D’ordinaire, ce duel entre les meilleurs ennemis vient clôturer les phases aller et retour, or cette saison la FFF a décidé d’innover en plus de l’instauration de play-offs en fin de saison.

Pour une fois, Sonia Bompastor et Gérard Prêcheur auraient certainement aimé qu’un match entre l’OL et le PSG intervienne plus tard dans la saison. Avec la Coupe du monde féminine qui se joue actuellement, les effectifs seront loin d’être au sommet de leur forme, bien que le rendez-vous soit fixé pour le week-end du 1er octobre.

Les Fenottes sacrées sur cette pelouse la saison dernière

En attendant la programmation définitive de la date et de l’horaire, cette affiche que toute la France du football féminin attend chaque saison aura en tout cas les honneurs du Parc des Princes. Le club parisien vient en effet d’annoncer la tenue de cette rencontre de la 2e journée de D1 féminin dans l’antre du Parc quand les autres matchs du PSG se jouent d’ordinaire du côté du Camp des Loges. Mais dans la volonté de promouvoir le football féminin français demandée par la FFF et le diffuseur Canal Plus, un PSG - OL ne pouvait se passer ailleurs qu’au Parc des Princes. Une pelouse qui a porté chance aux Fenottes la saison dernière.