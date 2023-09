Limité dans ses mouvements en raison de la DNCG, l’OL a malgré tout réussi à se montrer actif dans le sens des arrivées. Avec 10 recrues, le club lyonnais est l’un de ceux qui ont le plus recruté en Ligue 1.

Être encadré ne veut pas forcément être inactif. À la mi-juillet, l’OL a forcément dû ralentir sur la cadence et sur les montants qu’il souhaitait avancer durant le mercato estival, néanmoins, il n’est pas resté les bras croisés. John Textor l’a avoué il y a quelques jours, les sanctions de la DNCG ont logiquement eu un impact sur ce qui avait été prévu de base concernant le marché estival des Lyonnais. Pieds et poings liés avec un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts, la direction a dû ruser pour se renforcer, à l’image de ce qui a été réalisé pour Duje Caleta-Car et Ernest Nuamah. Des procédés qui ont permis de contourner les sanctions de la DNCG, à la manière de ce qu’avait pu faire l’OM, il y a quelques années, avec de nombreux prêts avec option d’achat. Matthieu Louis-Jean était déjà dans le coup.

10 arrivées pour 19 millions d'euros (hors option d'achat)

Tout n’a pas été tout rose durant cet été et certaines pistes se sont envolées au grand désespoir de certains au club, mais avec dix arrivées, le premier contrat de Mahamadou Diawara étant comptabilisé, l’OL a été l’un des clubs les plus actifs de la Ligue 1. Quand le PSG a annoncé 12 recrues cet été dont Bradley Barcola à 24h de la fin du mercato, l’OL arrive derrière le Stade Reims (11) et à égalité avec des clubs comme le RC Lens, FC Nantes, Havre AC, Olympique de Marseille, FC Metz et FC Lorient (10). Reste désormais à voir sur le terrain si ce recrutement de masse pour un total de 19 millions d'euros cet été a un impact positif dans le collectif lyonnais afin de redresser la barre.