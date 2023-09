OL - Mercato : Mbock "ne pense pas" à sa fin de contrat

De retour sur les terrains, Griedge Mbock va reprendre la compétition officielle dimanche contre le PSG. En attendant d’entamer les négociations avec l’OL, la défenseuse espère retrouver son niveau.

Le 6 septembre 2022, elle se tordait de douleur sur la pelouse du stade de Sedan. À l’occasion d’un match amical entre la France et la Belgique, Griedge Mbock tirait un trait sur sa saison avec l’OL, mais aussi la Coupe du monde avec les Bleues. Un an plus tard, les larmes et cris ont laissé place au sourire que caractérise tant la joueuse de l’OL. À Divonne-les-Bains, la défenseuse centrale attaque la dernière ligne droite de la préparation lyonnaise.

Cinq jours dans l’Ain avant de prendre la direction de Troyes pour le Trophée des championnes. Cette rencontre devrait bien marquer le retour à la compétition de Mbock, d’après les échos entendus dans la cité thermale mardi. Un pas de plus pour l’internationale française après ses premières minutes contre l’Ajax Amsterdam, suivi d’un autre amical à huis clos contre Dijon où elle a bien répondu.

Un retour officiel presque un an jour pour jour

Contre le PSG, il y aura forcément du plaisir pour Griedge Mbock. Après avoir raté la Coupe du monde, elle veut rattraper le temps perdu et montrer qu’à 28 ans et malgré deux grosses blessures sur les trois dernières années, elle reste une référence à son poste. D’autant plus qu’une fin de contrat se profile en juin prochain. Mais ne comptez pas sur elle pour se prendre la tête avec ça. Avec le Trophée des championnes et l’odeur de la pelouse qui se rapproche chaque jour un peu plus, la priorité est bien ailleurs, comme confié au Progrès. "Non, pas trop. Je pense plus à mon retour et à retrouver mes sensations et le terrain. Ce n’est pas dans ma tête aujourd’hui."