OL : Mbock n’a "pas eu d’appréhension" pour son retour

Après près d’un an d’absence, Griedge Mbock a enfin vu le bout du tunnel. Ce samedi, la défenseuse de l’OL a joué un quart d’heure contre l’Ajax. Un bonheur pour la Lyonnaise.

Tout n’a pas été tout rose ce samedi à Décines, mais il y a bien eu un rayon de soleil dans le ciel nuageux au-dessus de terrain d’honneur Gérard Houllier. À un quart d’heure de la fin du match entre l’OL et l’Ajax (1-2), les 370 spectateurs ayant pris place en tribune et tout le staff lyonnais ont applaudi des deux mains. Non pas pour fêter un but des Fenottes mais bien pour saluer le retour de Griedge Mbock.

Après quasiment un an d’absence, la défenseuse a retrouvé le chemin des terrains ce samedi contre le club néerlandais. "Ça fait du bien, nous a-t-elle confié après la rencontre. Ça fait presque un an que je n’avais pas rejoué donc ça fait plaisir et du bien même si physiquement, il y a encore du travail (sourires). Je suis satisfaite de mon entrée, un peu moins du résultat collectif. Il nous reste encore un peu de temps pour travailler."

La concurrence s'est accrue en défense

Sourire aux lèvres après ce premier quart d’heure qui voulait dire beaucoup pour elle, Griedge Mbock a officiellement tourné le dos à des mois de travail et de galère. Victime d’une grave blessure à la jambe lors d’un rassemblement avec l’équipe de France en septembre 2022, la Lyonnaise a reconnu le calvaire qui avait été le sien un an auparavant avec une rupture des ligaments croisés. Un cercle vicieux qui lui a forgé un caractère. "Je repense à tous ces mois de travail, revenir sur les terrains après tout ce temps, c’est forcément une satisfaction et ça me pousse à travailler encore plus dur pour être au top et à 100%. Reprendre me rassure, mais il y a du travail. J’ai passé de longs mois à travailler et je suis entourée d’une équipe qui a beaucoup de talent donc ça aide."

Avouant ne "pas avoir eu d’appréhension après un mois d’entraînement collectif et de jeu avec contact", Mbock veut désormais rattraper le temps perdu. Le staff de l’OL ne forcera rien malgré tout. Avec Vanessa Gilles, les Fenottes ont trouvé une remplaçante de qualité la saison dernière. La concurrence s’annonce féroce.