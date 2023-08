Farioli s’attend à un OL qui "vient à Nice pour faire la guerre"

Francesco Farioli, entraîneur de Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Dimanche (20h45), Nice accueille l’OL pour la 3e journée de Ligue 1. Malgré le zéro pointé en deux matchs, Francesco Farioli ne veut pas prendre le club lyonnais à la légère.

L’ogre lyonnais, il y a bien longtemps que ce statut n’existe plus chez les adversaires. L’OL continue de surfer sur son histoire récente, mais aussi sur les noms au sein de son effectif. Seulement, désormais, les Lyonnais n’inspirent plus vraiment la crainte. Ce ne sont pas les deux défaites lors des deux premiers matchs de championnat qui ont changé la donne, au contraire. Faire un résultat contre les hommes de Laurent Blanc est presque devenu la norme.

Cela fait mal de le dire bien évidemment, mais cela montre aussi le déclassement auquel doit faire face l’OL avec toutes ces années sans titre et Coupe d’Europe. Avec Nice, le club lyonnais a pourtant trouvé un adversaire qui ne veut pas faire de plan sur la comète. "Je pense que ce sera un match très compliqué à préparer pour nous, a déclaré Francesco Farioli. Si on sous-estime une équipe avec la qualité et l’organisation comme Lyon, nous sommes en train de faire une grosse erreur. J’ai insisté toute la semaine sur cet aspect."

"Une des équipes qui se procure le plus d'occasions"

Malgré la pluie d’absents dans les rangs lyonnais et le début de saison catastrophique, Francesco Farioli voit en l’OL une bête blessée. Ce n’est jamais une bonne chose et le coach italien s’en méfie. "Nous devons nous attendre à recevoir un adversaire qui va venir ici pour faire la guerre, qui viendra avec un désir de vengeance. Nous devons être prêts à répondre à ça." Satisfait du contenu de son équipe depuis deux matchs malgré deux nuls, l’entraineur niçois est conscient que les résultats lyonnais ne sont pas forcément le reflet des prestations, notamment lors du déplacement à Strasbourg. "Parfois, le score est un peu sévère pour l’OL parce que le club a pris 0 point alors qu’il est l’un des clubs qui s’est le plus créé d’occasions depuis le début. Parfois, le résultat ne va pas de pair avec la prestation."

Dimanche soir, Laurent Blanc signera très certainement pour les trois points et une prestation loin d’être aboutie plutôt que l’inverse.