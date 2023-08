Bard (ex-OL) a réussi à convaincre son nouveau coach à Nice

Melvin Bard (Photo by Valery HACHE / AFP)

Melvin Bard, défenseur latéral gauche de Nice, retrouve l'OL ce dimanche 27 août (20 heures 45) dans le cadre de la 3ᵉ journée de Ligue 1. Dans la peau d'un titulaire pour la troisième fois de la saison.

Melvin Bard devrait, sauf pépin de dernière minute, croiser la route de son club formateur qu'est l'OL dimanche. En effet, les Aiglons reçoivent les Rhodaniens dans leur stade de l'Allianz Riviera ce dimanche 27 août à 20 heures 45 pour la dernière rencontre de la troisième journée du championnat de France de Ligue 1. Lors de leur dernière confrontation en juin dernier, Nice l'avait emporté sur le score de 3 buts à 1 à l'issue de la dernière journée du précédent exercice. Dimanche soir, Melvin Bard devrait connaitre une troisième titularisation de suite, dans cette fin de mercato où Nice cherche pourtant un latéral gauche. Lucas Digne était pressenti pour arriver durant la semaine mais l'international français se fait toujours attendre.

Une expérience contrastée chez les Aiglons

Une aubaine pour Bard afin de continuer à marquer des points dans l'esprit de son entraîneur. L'heure n'est pas à dire que Francesco Farioli n'était pas convaincu par l'ancien Lyonnais mais le latéral ne faisait pas office de titulaire à première vue. Les deux premières journées semblent avoir convaincu l'entraîneur italien. "Melvin est l’un des 3 joueurs qui m’a le plus agréablement surpris depuis le début. Il a eu une excellente évolution. J’étais un peu perplexe sur sa capacité à s’adapter à notre système, a avoué Farioli en conférence. Mais depuis 7 semaines, il a travaillé avec un dévouement total et une application incroyable. Ce qu’il fait lors des deux premières journées et des amicaux est excellent. Si un joueur devait arriver pour compléter l’effectif, il aurait une grosse concurrence, car Melvin fait un excellent travail."

Arrivé sur la French Rivieira à l'été 2020, Melvin Bard souhaitait prendre son envol chez les Aiglons. Ce n'est pas une totale réussite mais le nouvelle système niçois pourrait lui faire passer un cap. Dimanche, il compte bien jouer un mauvais tour à son club formateur.