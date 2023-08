L'OL s’incline contre l’Ajax pour le retour de Mbock (1-2)

Pour son troisième match amical de l’été, l’OL s’est incliné pour la première fois. Face à l’Ajax, les Fenottes, certes rajeunies, ont été bousculées.

Ce n’est qu’un match amical et il ne faut pas le prendre pour argent comptant. D’autant plus à la vue de l’effectif retenu et des nombreuses absences. Malgré le retour de certaines internationales, l’OL est toujours amputé de nombreuses cadres et le vrai révélateur ne sera pas pour tout de suite. Il faudra plutôt prendre rendez-vous le 10 septembre prochain à Troyes pour le Trophée des championnes face au PSG. En attendant, les Fenottes poursuivent leur préparation avec un troisième match amical ce samedi à Décines face à l’Ajax Amsterdam.

Un adversaire d’un autre calibre que l’OM et cela s’est ressenti sur le terrain. Après une bonne entame et deux occasions franches pour Benyahia et Malard, l’OL a été mis en échec par le bloc compact néerlandais. L’Ajax, qui prépare son tour préliminaire de Ligue des Champions, a mis de l'impact et s’est ensuite montré le plus dangereux avant de trouver l’ouverture à la demi-heure de jeu. Sur un contre express, Leuchter a mis logiquement l’Ajax devant (1-0).

Mbock signe son retour sur les terrains

Trop imprécises techniquement et marquant le coup physiquement, les Fenottes ont pourtant réussi à recoller au score à cinq minutes de la pause par Inès Benyahia. La milieu profite de cette préparation pour se mettre en évidence après son doublé face à l’OM. Deux buts, il en a été question pour Leuchter qui a parfaitement trompé Endler avec un coup-franc enroulé juste avant l’heure de jeu (57e).

La gardienne chilienne, qui a repris sa place après l'intérim de Laura Benkarth contre Marseille, a toutefois tout fait pour éviter un score lourd avec trois parades (47e, 51e, 61e). Mais l’OL, trop imprécis malgré les entrées de Gilles, Horan et Däbritz, a manqué d’efficacité devant. Sonia Bompastor va sûrement trouver des choses à redire, mais dans le ciel nuageux de Décines, l’entraîneure pouvait avoir le sourire. Après presque un an d’absence, Griedge Mbock a retrouvé le chemin des terrains avec une entrée en jeu à la 73e minute. Et c’est bien la bonne nouvelle de cette rencontre.