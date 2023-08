OL féminin : Ada Hegerberg de retour à l'entraînement

Ada Hegerberg a effectué, ce mercredi 23 août, son retour à l'entraînement après la fin de son aventure en Coupe du monde.

Et une de plus. Ada Hegerberg, l'attaquante norvégienne (75 sélections, 42 buts), en a fini de ses jours de repos après son élimination en 8ᵉ de finale de la Coupe du monde face au Japon le 5 août dernier (3-1). L'actuelle seconde meilleure buteuse du club (243) a rechaussé les crampons ce mercredi 23 août. Pour sa reprise individuelle, elle passera des tests médicaux et physiques avant de s'entraîner avec ses coéquipières.

Les dernières internationales arrivent

Tandis que Melchie Dumornay, Vanessa Gilles et Sara Däbritz sont les premières à avoir retrouvé leurs partenaires ces derniers jours, les autres joueuses appelées au Mondial devraient suivre. Éliminées en quart de finale face à l'Australie d'Ellie Carpenter (0-0, 7-6 aux tirs au but), les six Tricolores (Bacha, Renard, Majri, Becho, Le Sommer et Diani) vont revenir ce lundi 28 août.

Avec un effectif qui commence peu à peu à retrouver ses meilleurs éléments, l'OL féminin peut s'avancer en confiance alors que le premier rendez-vous en compétition officielle approche à grands pas.

En effet, les joueuses de Sonia Bompastor affrontent le Paris Saint-Germain dans le cadre du Trophée des Championnes. La rencontre a lieu le dimanche 10 septembre à 21 heures au Stade de l'Aube (Troyes). Victorieuse lors des deux premières éditions (2019 et 2022), les coéquipières de Dzsenifer Marozsán entendent bien faire la passe de trois.