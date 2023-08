L’entrée d’Ada Hegerberg à un quart d’heure de la fin n’a rien changé. La Norvège a été éliminée en 8es de finale de la Coupe du monde par le Japon (3-1).

Une Lyonnaise en moins dans cette Coupe du monde 2023. Après Vanessa Gilles, Melchie Dumornay et Sara Däbritz lors de la phase de poule, la première journée des 8es de finale a été fatale à la Norvège d’Ada Hegerberg. Face à l’impressionnant Japon, les Norvégiennes n’ont pas fait le poids (3-1) et prennent la porte après seulement quatre matchs. Éliminé dès les poules à l’Euro 2022, le pays scandinave aura réussi à passer une étape de plus en Australie et Nouvelle-Zélande, mais le contenu est bien loin d’être encourageant.

Cinq ballons touchés en 17 minutes

Passée par la petite porte pour se qualifier en 8es, la Norvège espérait que le retour d’Hegerberg puisse apporter un boost supplémentaire. S’étant entraînée la veille du match, l’attaquante de l’OL avait été retenue dans le groupe, après deux forfaits suite à une gène à l’aine. Néanmoins, pas encore à 100%, la Ballon d’Or a démarré la rencontre sur le banc.

Avec un retard d’un but (2-1) à vingt minutes de la fin, Hege Riise a donc choisi de lancer Hegerberg à la 73e minute afin de renverser la situation. De miracle, il n’y en a pas eu avec la Fenotte qui s’est contentée de toucher cinq petits ballons. Fin de parcours pour la Norvège et Ada Hegerberg qui risque de rentrer une nouvelle fois frustrée à l’OL. De quoi promettre une grande saison ?