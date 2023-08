Matheus Nascimento (Botafogo) va visiter les installations de l’OL

Matheus Nascimento avec le Brésil lors de la Coupe du monde U20 en juin 2023 (Photo by Andres Larrovere / AFP)

Attaquant de Botafogo, Matheus Nascimento va assister à la rencontre amicale entre Crystal Palace et l’OL ce samedi (18h30). Il rejoindra ensuite la France pour visiter les installations lyonnaises dans le cadre d’un séjour souhaité par Eagle Football.

L’OL retrouve encore un "club ami" ce samedi à 18h30. En attendant de savoir si John Textor va se désengager de Crystal Palace dans les mois à venir, le club londonien fait toujours partie de la sphère Eagle Football et c’est donc un nouvel amical avec une formation de la holding de l’Américain qui se profile. Après la Belgique et le RWD Molenbeek (1-0), place à l’Angleterre et Crystal Palace. Cette rencontre amicale, Matheus Nascimento va la vivre aux premières loges.

Dans le cadre d’une expérience souhaitée par Eagle Football, le jeune attaquant (19 ans) de Botafogo a pris la direction de Londres pour assister en tribunes à ce match. Cette venue de la pépite carioca ne s’arrêtera pas à l’Angleterre puisque Matheus Nascimento va ensuite prendre la direction de la France.

Une première qui en appelle d'autres ?

Dans un communiqué, Botafogo a en effet expliqué que le Brésilien, arrivé en Europe le 4 août, allait rester jusqu’au 9 du côté de l’OL. Celui qui est pisté par Nottingham Forest en profitera pour faire la découverte des infrastructures du centre d’entraînement lyonnais et observer au plus près la préparation des joueurs de Laurent Blanc pour le déplacement à Strasbourg. Cette expérience sportive pourrait bien ne pas être la seule dans un futur plus ou moins proche. En effet, Botafogo avance que "cette expérience fait partie du plan sportif de l'athlète, qui pourrait être proposé à d'autres joueurs à l’avenir." Toujours dans la volonté de synergie entre les clubs voulue par John Textor.