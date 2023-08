OL : Lacazette va rater Nice et le PSG

Alexandre Lacazette exclu lors d’OL – Montpellier (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Alexandre Lacazette a écopé de deux matchs de suspension ferme et un avec sursis. Le joueur avait été expulsé face à Montpellier le 19 août.

Alexandre Lacazette sera absent jusqu'à la trêve internationale de septembre. Coupable d'une faute sur Téji Savanier lors du second match de Ligue 1 samedi 19 août face à Montpellier, le capitaine rhodanien s'est vu expulsé. La commission de discipline de la LFP a décidé d'infliger une sanction de deux matchs de suspension ferme et un avec sursis à l'encontre du joueur de 32 ans. Il manquera donc le déplacement à Nice ce dimanche 27 août et la réception du Paris Saint-Germain le dimanche 3 septembre.

Une suspension supplémentaire en cas de nouvel avertissement

En plus de ces deux rencontres que Le Général va louper avec son équipe, Lacazette s'est vu octroyer un match dit avec sursis. L'avant-centre français (16 sélections, 3 buts) ne devra pas écoper d'une nouvelle sanction (carton jaune ou rouge) sur les huit prochaines rencontres de Ligue 1 avec l'OL. Dans le cas contraire, le joueur se verra automatiquement suspendu un match.

Déjà privé de plusieurs joueurs, Laurent Blanc va devoir trouver une solution dans le secteur offensif en l'absence de son serial buteur. De son côté, Skelly Alvero est de retour pour le déplacement en terre niçoise.