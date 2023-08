Frustré par la tournure des événements et certaines décisions arbitrales, Alexandre Lacazette a craqué contre Montpellier. Ce rouge, le premier depuis le 20 octobre 2013 avec l’OL, va lui faire manquer Nice et très certainement la réception du PSG.

La frustration a pris le dessus sur l'enjeu du match. Pourtant buteur de l’espoir sur le 3-1, Alexandre Lacazette a vu rouge samedi au Parc OL face à Montpellier. Pris en tenaille par Christopher Jullien pendant tout le match, le capitaine lyonnais est sorti de ses gonds après une décision arbitrale en sa défaveur à dix minutes de la fin. Sous le coup de l’émotion et de la colère, il a certes retenu son geste, mais Téji Savanier a été la cible de cette frustration.

Mr Vernice n’a même pas attendu la VAR pour dégainer le carton rouge. Après la rencontre, Lacazette avouait avoir craqué mais que "le jaune aurait suffi". Seulement, mercredi, lors de la commission de discipline, il pourrait payer cher ce geste d’humeur. Il devrait prendre deux matchs de suspension au minimum et donc louper le déplacement à Nice et surtout la réception du PSG le 3 septembre.

"Un geste de frustration, mais pas de révolte"

Néanmoins, l’OL va tenter de réduire au maximum la sanction et pourra s’appuyer sur le passif de Lacazette. Sur les 240 matchs joués avec le club lyonnais en Ligue 1, le capitaine a récolté que 30 cartons jaunes. Il n’avait d’ailleurs plus été expulsé d’une rencontre depuis presque dix ans. Il avait vu rouge en début de saison 2013-2014 avec deux cartons jaunes entraînant une exclusion contre Ajaccio (25 septembre 2013) puis Bordeaux le 20 octobre suivant. Près d’une décennie qui pourrait jouer en sa faveur.

En tout cas, le geste d’humeur de Lacazette n’a pas forcément plu à Nicolas Puydebois. "Il n'y a pas de révolte dans cette équipe. On va dire qu’Alexandre a pris un rouge, mais ce n’est pas de la révolte, il est frustré, a détaillé notre consultant dans TKYDG. Il ne prend pas le flambeau en disant 'les gars, on va créer quelque chose et retourner la situation'. Il l’avait fait lors du match la saison dernière et le 5-4. C’est de la frustration, pas de la révolte."

Lacazette est conscient d’avoir mal agi, mais c’est une mauvaise nouvelle en plus qui s’ajoute au quotidien de l’OL.