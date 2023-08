Mercato : Islam Slimani (ex-OL) au Coritiba FC (Brésil)

(Photo by CARLOS COSTA / AFP)

Islam Slimani, ex-attaquant de l'OL, a signé ce lundi 21 août un pré-contrat avec le club brésilien du Coritiba FC.

Direction le Coritiba FC au Brésil pour Islam Slimani. Le joueur algérien de 35 ans passé par l'OL entre janvier 2021 et décembre 2021 a pris la direction du pays d'Amérique latine ce lundi 21 août. Libre depuis la fin de son contrat avec le club belge d'Anderlecht, Slimani s'en va donc jouer pour un onzième club dans sa carrière de footballeur professionnel. Par le passé, il avait joué pour deux clubs de Ligue 1 : d'un côté, l'AS Monaco en prêt (2019-2020) et une saison au Stade Brestois (2022-2023) avant de rejoindre Anderlecht en février 2023.

Vainqueur de la CAN en 2019 avec l'Algérie

Meilleur buteur en activité de la sélection algérienne (41 réalisations), Islam Slimani compte également 93 sélections. Il a remporté notamment la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil avec sa nation. Arrivé en janvier 2021 à l'OL, l'attaquant n'aura jamais vraiment pesé dans l'attaque rhodanienne avec un total de 37 rencontres disputées pour 8 réalisations. Il résilie son contrat en janvier 2022 avant de retrouver dans son club du Sporting Club de Portugal où il a évolué de 2013 à 2016 (111 matchs, 57 buts).