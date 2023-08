OL - Mercato : Ernest Nuamah, des stats qui parlent

En passe de signer son contrat avec l'OL, le Ghanéen Ernest Nuamah affiche des statistiques qui démontrent son apport sur le terrain.

Ernest Nuamah est un jeune attaquant plein de promesses. Arrivé ce mardi à Lyon, l'ailier de 19 ans est proche de devenir un nouveau joueur de l'effectif de l'OL. Alors que Nordsjaelland (Danemark) demandait la somme de 20 millions d'euros pour son attaquant ghanéen, c'est finalement sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 23 millions que Nuamah devrait arriver sur les bords du Rhône. Un sacré coup réalisé sur le mercato par l'OL et Matthieu Louis-Jean, nouveau dirigeant à la tête de la cellule de recrutement du club.

Meilleur joueur du début de saison avec son club

Depuis la reprise du championnat danois, le Ghanéen n'a cessé de performer avec l'actuel second au classement. Sur ses quatre des cinq matchs joués avec le club, Nuamah est auteur de 5 réalisations dont un triplé lors de la première rencontre face à Viborg (victoire 4-1). Ce qui représente 1,38 but par match disputé et 0,57 but par tir. Il fait partie également des 3 joueurs ayant inscrit un but sur coup-franc direct et ce sur une tentative. De plus, Ernest Nuamah s'est montré décisif à 25 reprises (20 réalisations et 5 offrandes) sur ses 40 matchs disputés depuis le début de la saison 2022-2023 avec le FC Nordsjaelland. Autant dire que l'OL va réaliser sur le papier un bon coup en allant chercher ce joueur alors que ce dernier était pisté par d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain ou encore Tottenham.